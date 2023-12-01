На Азербайджан приходится 0,15% глобальных выбросов - Умайра Тагиева

ДУБАЙ /Trend/ - Сегодня на Азербайджан приходится 0,15 процента глобальных выбросов.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом журналистам заявила национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

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