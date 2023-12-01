Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

На Азербайджан приходится 0,15% глобальных выбросов - Умайра Тагиева

Экономика Материалы 1 декабря 2023 13:39 (UTC +04:00)
На Азербайджан приходится 0,15% глобальных выбросов - Умайра Тагиева

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ДУБАЙ /Trend/ - Сегодня на Азербайджан приходится 0,15 процента глобальных выбросов.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом журналистам заявила национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости