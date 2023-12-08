БАКУ /Trend/ - У Kapital Bank нет планов покупать Naxçıvan Bank.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 гг.

Председатель отметил, что банк приобрел часть портфеля потребительских кредитов Naxçıvan Bank на сумму 60 миллионов манатов.

"Однако мы можем регулярно вести переговоры о приобретении любого актива в различных банковских и небанковских кредитных организациях", - сказал он.

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