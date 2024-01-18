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Требования закона Азербайджана о рекламе в соцсетях соблюдены не в полной мере - Госслужба

Экономика Материалы 18 января 2024 12:05 (UTC +04:00)
Требования закона Азербайджана о рекламе в соцсетях соблюдены не в полной мере - Госслужба

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком установила, что требования закона о рекламе в социальных сетях соблюдены не в полной мере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Представлен пакет предложений по внесению изменений в законодательство о рекламе для устранения имеющихся недостатков", - отметил он.

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