Требования закона Азербайджана о рекламе в соцсетях соблюдены не в полной мере - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком установила, что требования закона о рекламе в социальных сетях соблюдены не в полной мере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Представлен пакет предложений по внесению изменений в законодательство о рекламе для устранения имеющихся недостатков", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!