С новых скважин с 2024 года мир будет получать все меньше жидких углеводородов - Rystad Energy

БАКУ/Trend/ - В течение 2024-2050 годов поставки жидких углеводородов с новых скважин сланцевых компаний и традиционных нефтегазодобытчиков для покупателей в мире снизятся в восемь раз.

Как сообщает в четверг Trend, с таким прогнозом выступил на буровой конференции в Баку директор по исследованиям в регионе MENA ведущей аналитической консалтинговой группы Rystad Energy Адитья Сарастват.

По его словам, снижение началось уже в 2023 году, а в 2024 году с новых скважин по всему миру потребителям может быть отправлено около 85-90 миллионов баррелей жидких углеводородов в сутки. К 2030 году этот показатель снизится до 55 миллионов баррелей в сутки, а к 2050 году может быть 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Он объяснил столь резкое снижение тем, что компании в мире со временем будут вводить в эксплуатацию все меньше новых скважин из-за их обязательств по международной климатической повестке.

Эксперт отметил, что инвестиции в ископаемое топливо значительно сократятся. Мир двигается к отказу от традиционных энергоносителей и планирует выйти на Net Zero (нулевые выбросы) парниковых газов к 2050 году.

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