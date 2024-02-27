Азербайджан обладает сильной политической волей для развития Среднего коридора - замминистра

БАКУ /Trend/ - У нас есть твердое намерение и твердая политическая воля поддержать развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) и максимально использовать его потенциал.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации исследования по Среднему коридору, проведенного сегодня Всемирным банком в Тбилиси.

"Это служит не только экономическим интересам, но и миру и процветанию в регионе. Мы благодарны международным организациям и команде Всемирного банка за их пристальное внимание и поддержку в реализации потенциала Среднего коридора. Средний коридор имеет новые измерения и признан мировым сообществом не только как краткосрочное решение, но и как самое короткое и эффективное соединение. У нас есть твердое намерение и твердая политическая воля поддержать развитие коридора, максимально использовать его потенциал, чтобы он мог служить надежным связующим звеном", - сказал он.

Хумматов отметил, что в настоящее время Азербайджан работает над развитием различных местных и международных транспортных связей.

"Мы расширяем международные транзитные коридоры за счет упрощенных процедур, синхронизированных процессов и эффективных морских операций. Применение единого глобального транзита и, конечно же, цифровизация - это коллективные усилия наших национальных агентств и международных партнеров по решению этих проблем. Сегодня я с гордостью сообщаю, что за последние два месяца по Среднему коридору из Китая было отправлено 13 маршрутных поездов. Благодаря принятым мерам, время доставки этих контейнеров в грузинский порт теперь составляет всего 12 дней. Это значительное улучшение, так как до этого время доставки составляло примерно 40-50 дней", - добавил замминистра.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!