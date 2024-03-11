Глава КазМунайГаз не исключил совместные "зеленые" проекты с SOCAR в будущем (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная нефтегазовая компания Казахстана) Магзум Мирзагалиев не исключил совместные "зеленые" проекты с SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) в будущем.

Об этом он сказал Trend в эксклюзивном интервью в рамках визита в Баку.

"Мы продолжаем обсуждать и изучать потенциал совместных проектов. И в связи с этим, я бы не исключал, что в будущем мы можем обсуждать и совместные "зеленые" проекты", - сказал он.

По его словам, КазМунайГаз хочет, чтобы взаимоотношения с SOCAR не ограничивались вопросами транспортировки и включали максимально всю линейку или палитру сотрудничества.

Напомним, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".

Так, в 2023 году Казахстан увеличил объем экспорта нефти в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1 миллиона 392 тысяч тонн.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.