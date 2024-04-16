ВТБ (Азербайджан) завершил I квартал с чистой прибылью

По итогам первого квартала 2024 года чистая прибыль ВТБ (Азербайджан) составила 2,202 млн манатов. Активы составили 243,399 млн манатов.

Кредитный портфель Банка в сравнении с первым кварталом 2023 года вырос на 18%, в частности, объем розничного кредитования увеличился на 14%, бизнес-кредитов - на 20,5%, а ипотечное кредитование выросло на 21%.

По итогам первого квартала 2024 года коэффициент адекватности совокупного капитала составил 38,26 (норма 12), а адекватность капитала I порядка 36,58 (норма 6). Коэффициент Leverec составил 32,72% (норма 5%).

Совокупный капитал банка к 31 марта составил 93,352 млн манатов, увеличившись на 2,5%, и превысил минимальные требования Центрального банка Азербайджана почти на 87%.

Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.