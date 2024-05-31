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Обсужден вопрос транзита казахстанской нефти через Азербайджан

Экономика Материалы 31 мая 2024 22:24 (UTC +04:00)
Обсужден вопрос транзита казахстанской нефти через Азербайджан
Фото: SOCAR

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился 31 мая с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в нашей стране Алимом Байелем.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе SOCAR.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что Азербайджан и Казахстан успешно сотрудничают во всех областях, в том числе в энергетической сфере. В этой связи подчеркивалось динамичное развитие отношений между SOCAR и казахстанскими компаниями.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества между SOCAR и «КазМунайГаз», транзите казахстанской нефти через территорию Азербайджана, возможностях сотрудничества в рамках проектов по добыче и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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