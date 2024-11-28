АZPROMO организирует в следующем году экспортную миссию в Латвию

БАКУ / Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в следующем году организирует экспортную миссию в Латвию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в ходе мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"В сентябре прошлого года наш представитель принял участие в 28-й выставке продуктов питания в Риге. Ранее мы уже организовывали экспортную миссию для поддержки наших компаний. В следующем году мы планируем вновь рассмотреть возможность участия в этой выставке и организовать еще одну миссию, чтобы укрепить международное присутствие на Riga Food.

Уверен, наши компании с удовольствием примут участие в этом значимом событии", - сказал Ю.Абдуллаев.