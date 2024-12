Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о принятии и утверждении "Второго дополнения к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке и распределении добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководного участка месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря" и разрешении на его реализацию.

Как сообщает Trend, согласно документу, "Второе дополнение к соглашению от 14 сентября 2017 года о совместной разработке и распределении добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководного участка месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря" (далее - Второе дополнение), подписанное 1 августа 2024 года в Баку между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики совместно с Azerbaijan ACG Limited, BP Exploration (Caspian Sea) LTD, Equinor Absheron AS, Exxon Аzerbaijan Limited, INPEX Southwest Caspian Sea, Ltd, ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc., MOL Azerbaijan Ltd., ONGC Videsh Limited, Turkiye Petrolleri AO, принимается и утверждается, допускается его реализация.

Два (2) Дополнительных раздела (далее – Приложения), внесенные в основной текст Второго дополнения, принимаются и утверждаются, дается разрешение на их реализацию.

После вступления в силу этого закона Второе дополнение и Приложения становятся законами. Если во Втором дополнении точно не указаны иные случаи, Второе дополнение и Приложения в течение срока действия Второго дополнения имеют приоритет над положениями любых других существующих или принимаемых законов, указов или административных распоряжений (или их частей) Азербайджанской Республики, которые не соответствуют или противоречат Второму дополнению и приложениям .

С даты вступления в силу настоящего Закона, в соответствии с условиями Второго дополнения и Приложений и в течение всего срока его действия, сторонам-подрядчикам предоставляется исключительное право на проведение нефтегазовых операций в сфере контракта на свободный природный газ, предусмотренных во Втором дополнении и Приложениях.

После вступления в силу настоящего закона права и интересы, приобретенные сторонами-подрядчиками (или их законными правопреемниками) по Второму дополнению и Приложениям, не могут быть изменены, исправлены или сокращены без предварительного согласия сторон-подрядчиков.

Для выполнения прав и обязанностей, вытекающих из Второго дополнения, сторонам-подрядчикам предоставляются все необходимые лицензии, таможенные разрешения, визы, иные полномочия и санкции.

Любые дополнения, поправки и изменения ко Второму дополнению или Приложениям вносятся только с письменного согласия сторон Соглашения, указанного в статье 1 настоящего закона.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!