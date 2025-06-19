ЦБ Азербайджана обнародовал прогноз по профициту баланса текущих операций (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что баланс текущих операций Азербайджана на конец этого года составит 4 миллиарда долларов США.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов на брифинге, посвященном презентации платежного баланса за первый квартал 2025 года.

Он напомнил, что на предыдущих конференциях ЦБА прогнозировал профицит баланса текущих операций в размере около 4 миллиардов долларов США на 2025 год.

"В целом, в наших прогнозах существует вероятность более высокого уровня эмиссии, в частности, при анализе факторов можно отметить некоторую тенденцию к росту цен на газ.

Но я все же хотел бы отметить, что в случае каких-либо изменений мы заранее информируем общественность. В настоящее время ожидается, что к концу этого года профицит баланса текущих операций (CEB) составит 4 миллиарда долларов США",- добавил он.

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