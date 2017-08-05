В Лянкяране обезврежены снаряд от безоткатного орудия и противотанковые мины (ФОТО)

5 августа 2017 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На побережье в Лянкяране обнаружены снаряд от безоткатного орудия и три противотанковые мины, говорится в субботу в сообщении Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA).

Сегодня в ANAMA поступила информация из Южного филиала береговой охраны Госпогранлсужбы, Центра управления кризисными ситуациями МЧС и Центра «102» МВД о том, что на побережье в поселке Нариманабад-1 обнаружены три мины и снаряд.

На место выехала особая оперативная группа ANAMA, которая осмотрела территорию.

В результате оперативных мер были обнаружены один 73-миллиметровый снаряд от безоткатного оружия (OQ-9) и три противотанковые мины (TM-62P).

Все обнаруженные боеприпасы были обезврежены путем подрыва.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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