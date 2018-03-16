Уголовное дело в отношении экс-предправления азербайджанского AtraBank направлено в суд

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана завершено следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления находящегося в процессе ликвидации ОАО Atrabank Набиева Эльмихана Наби оглу.

Набиеву предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Следствием установлено, что Эльмихан Набиев незаконно оформил кредиты на общую сумму 8 миллионов 405 тысяч манатов. Также он оформил на имена отдельных физических лиц кредит в размере 809 тысяч манатов.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре совместно с Палатой надзора над финансовыми рынками и Фондом страхования вкладов также продолжаются совместные меры в отношении должностных лиц ЗАО "Bank Standard", ОАО ZaminBank, ОАО "Bank of Azerbaijan", ОАО GanjaBank" и других находящихся в процессе ликвидации банков, в отношении физических и юридических лиц, взявших крупные кредиты в указанных банках.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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