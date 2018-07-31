Продолжается тление в очагах возгорания в Губинском и Шабранском районах

31 июля 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются работы по тушению пожара на горе Тенкемер и прилегающих лесных участках (территория Губинского и Шабранского районов). В настоящий момент наблюдается тление в очагах возгорания, открытого пламени нет.

Об этом во вторник говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

В работах по тушению пожара принимают участие пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и Северного регионального центра, два вертолета "МИ-17".

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