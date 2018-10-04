БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли ввоз в страну оружия.

На таможенном посту «Мазымчай» западного территориального филиала Главного таможенного управления был проверен въехавший из Грузии и управляемый российским гражданином легковой автомобиль марки Ford Mondeo, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг.

В ходе проверки в багажнике машины был найден нож вместе с чехлом, рация марки Kenwood, а также 20 граммов марихуаны. В бардачке салона автомобиля были найдены 23 девятимиллиметровых патрона для травматического пистолета марки Maqnum и пистолет.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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