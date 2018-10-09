Экс-директору «Баклифтремонт» инкриминирована еще одна статья УК Азербайджана

9 октября 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ПО «Баклифтремонт», находящемся в подчинении Исполнительной власти г. Баку, продолжаются проверки. Об этом во вторник сказал журналистам заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев.

Алиев отметил, что проводятся следственные действия в связи с этой структурой. «Создана рабочая группа из специалистов, и будет обеспечено проведение объективного следствия. В отношении бывшего директора ПО «Баклифтремонт» Гудрата Шукюрова возбуждено уголовное дело еще по одной статье - 193-1 (легализация денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем) УК Азербайджана, следственные меры продолжаются.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией в отношении главы ПО «Баклифтремонт» Гудрата Шукюрова было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

В начале октября Гудрат Шукюров был освобожден от должности директора «Баклифтремонт».

(Текст: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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