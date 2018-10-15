На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина (ФОТО)

15 октября 2018 01:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина производства Армении, сообщили Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В агентство соответствующая информация поступила из центра службы "102" МВД.

На основе полученных данных на данную территорию были немедленно направлены специалисты агентства и сотрудники полиции Агдамского района.

Специалистами агентства и сотрудниками полиции района был проведен осмотр территории, находящейся на берегу реки Гаргар. В результате проведенных неотложных оперативно-поисковых мер была обнаружена и уничтожена на месте одна противопехотная мина производства Армении (ПМН-Э).

На территории в 1 500 квадратных метров вокруг найденной мины был проведен визуальный осмотр, других опасных объектов обнаружено не было.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На территории филиала Бакинского госунивреситета найден артиллерийский снаряд (ФОТО)
Происшествия 5 октября 18:59
В одном из сел Гёйгёльского района Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд
Происшествия 26 июля 01:30
ANAMA: В течение 20 лет Агентство обезвредило около 800 тыс. мин и НБП
Общество 19 июля 06:52
Фуад Алескеров: Азербайджан стремится урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права
Политика 18 июля 20:37
В июне в Азербайджане обезврежено около 40 неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)
Происшествия 3 июля 17:38
В Баку обнаружены ручная граната и патроны (ФОТО)
Общество 11 мая 17:57
Лента новостей
Правительство Великобритании намерено достичь прогресса на переговорах по Brexit
Европа 01:18
В оползневой зоне в Баку временами наблюдаются обвалы - минэкологии
Общество 00:46
В Катар прибыл десантный корабль США
США 00:40
МИД: Для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана
Политика 14 октября 23:53
Главы МИД Сирии и Ирака призвали ускорить открытие пограничных переходов
Арабские страны 14 октября 23:45
Трамп снова заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
США 14 октября 23:00
Глава NASA: Отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия
США 14 октября 22:39
В Техасе в перестрелке на детском дне рождения погибли четыре человека
США 14 октября 22:06
Число нелегальных мигрантов, погибших в ДТП в Турции, достигло 22 человек
Турция 14 октября 21:48