На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина производства Армении, сообщили Trend в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В агентство соответствующая информация поступила из центра службы "102" МВД.

На основе полученных данных на данную территорию были немедленно направлены специалисты агентства и сотрудники полиции Агдамского района.

Специалистами агентства и сотрудниками полиции района был проведен осмотр территории, находящейся на берегу реки Гаргар. В результате проведенных неотложных оперативно-поисковых мер была обнаружена и уничтожена на месте одна противопехотная мина производства Армении (ПМН-Э).

На территории в 1 500 квадратных метров вокруг найденной мины был проведен визуальный осмотр, других опасных объектов обнаружено не было.

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