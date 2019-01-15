В Баку произошла цепная авария с участием четырех автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)

15 января 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня рядом со станцией «Нефтчиляр» в Низаминском районе Баку произошла цепная авария с участием четырех автомобилей, сообщает во вторник с места происшествия корреспондент Trend.

В результате движения на красный свет автомобиль "Vaz 21015" (90 NV 852) столкнулся с автомобилем "Mercedes ML" (90 VA 303). Во время происшествия с этими автомобилями столкнулись еще два автомобиля - "Reno" (99 JR 592) и "Mercedes" (10 SU 058).

В ДТП пострадал водитель "Reno". В результате аварии возник протяженный затор на дороге.

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции, которые пытаются восстановить движение на дороге.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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