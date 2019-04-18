Сбитый во время ДТП в Баку пешеход скончался

БАКУ /Trend/ - В поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку произошло ДТП, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

ДТП произошло сегодня в 01:00 часов.

Находящийся за рулем автомобиля "Mercedes" житель Шабранского района В. Салимов сбил переходящего дорогу жителя Нахчывана Али Аскерова, который скончался после госпитализации.

Расследование проводится Гарадагским РУП.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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