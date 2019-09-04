Минздрав о вчерашнем пожаре в центре Баку

БАКУ /Trend/ - Во время пожара, произошедшего вчера вечером на улице Низами («Торговая») в Сабаильском районе Баку, в скорую помощь обратились три человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

В сообщении говорится, что к прибывшей на место пожара бригаде скорой помощи никаких обращений в связи с ожогами не было: «С диагнозом невротической реакции к бригаде обратились один мужчина и две женщины, которым на месте была оказана помощь».

Напомним, что вчера вечером в трехэтажном здании по улице Низами произошел пожар.

Как сообщили Trend в МЧС, пожар был потушен Госслужбой противопожарной охраны МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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