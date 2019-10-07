В Баку ветер повалил крупное дерево, пострадали три автомобиля

БАКУ/Trend/ - Сегодняшний сильный ветер в Баку не обошелся без последствий.

Как сообщает в понедельник Trend, ветер повалил крупное дерево на улице Низами Сабаильского района. В результате пострадали три автомобиля, припаркованных у обочины.

Начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов сообщил, что сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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