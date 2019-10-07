В Баку ветер повалил крупное дерево, пострадали три автомобиля

7 октября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодняшний сильный ветер в Баку не обошелся без последствий.

Как сообщает в понедельник Trend, ветер повалил крупное дерево на улице Низами Сабаильского района. В результате пострадали три автомобиля, припаркованных у обочины.

Начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов сообщил, что сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня самый сильный ветер зафиксирован в Сумгайыте
Общество 17:34
ИВ Баку предупредила жителей в связи с сильным ветром
Общество 12:10
"Азерсу" продолжает осуществлять проекты по улучшению водоснабжения населения (ФОТО)
Общество 27 сентября 19:26
В Сабаильском районе Баку продолжается реконструкция улиц (ФОТО)
Общество 26 сентября 10:14
Скорость ветра в Баку уже достигает 20 метров в секунду - минэкологии
Общество 21 сентября 13:20
ИВ Баку создала Комиссию по проверке детсадов и детдомов
Общество 10 сентября 10:28
Лента новостей
Азербайджанский банк ASB проведет внеочередное собрание
Финансы 17:35
Сегодня самый сильный ветер зафиксирован в Сумгайыте
Общество 17:34
Венгрия вслед за Узбекистаном решила вступить в Тюркский совет
Политика 17:23
Объем экспортных продаж на Узбекской товарной бирже вырос в 4,5 раза
Бизнес 17:13
Министерство налогов привлекает волонтеров в центры обслуживания
Финансы 17:12
В Казахстане почти на 10% сократился объем перевозок угля
Бизнес 17:05
Министерство культуры Азербайджана организовало шествие к заповеднику "Кешикчидаг"
Социум 16:48
Кредитным компаниям в Грузии будет присвоен статус финансового учреждения
Финансы 16:42
Добрый молодец Джабир Иманов: Что такое хорошо и что такое плохо? (ФОТО)
Культура 16:41