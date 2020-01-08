Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли

БАКУ /Trend/ - Все пассажиры самолета, потерпевшего катастрофу вблизи международного аэропорта Имам Хомейни, погибли.

Об этом IRINN сказал председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Ирана Муртаза Салими, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел катастрофу вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел катастрофу через несколько минут после взлета.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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