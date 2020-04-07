В Баку водитель арестован за нарушение карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП был задержан житель Баку Али Зейналлы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, в пос. Говсан Сураханского района Баку сотрудники полиции, несущие службу на территории, потребовали от водителя автомобиля марки "Mersedes", в связи с несоблюдением им правил особого карантина, остановить транспортное средство, однако водитель попытался скрыться. Задержанному впоследствии сотрудниками полиции жителю Баку Али Зейналлы было предъявлено обвинение по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, и решением суда он был арестован в административном порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова)