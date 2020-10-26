МЧС продолжает работы по тушению пожара в лесу Дашкесана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении не только обстреливают из артиллерийских установок и ракет густонаселенные пункты, гражданские объекты, в том числе, частные и многоквартирные жилые здания, хозяйства, но и прибегают к экологическому террору, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Территория Дашкесанского района, расположенная вне боевой зоны, подверглась обстрелу снарядами с территории Армении, в результате чего на территории леса начался пожар.

Для тушения пожара на место привлечены соответствующие силы МЧС и сотрудники Регионального центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, и применить технику невозможно, поэтому, в основном, пожар тушится вручную. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Предпринимается все возможное, чтобы огонь не распространился на большую территорию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)