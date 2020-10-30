В Измире произошло сильное землетрясение (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир произошло сильное землетрясение.
Как передает в пятницу Trend, подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.
По предварительной информации, в результате землетрясения разрушено 20 зданий, сведений о жертвах среди населения нет.
Сообщается, что толчки вызвали подъем уровня воды в Эгейском море, вследствие чего затоплены прилегающие территории.
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