Уничтожены танки ВС Армении в боях под Ходжавендом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе боев на Ходжавендском направлении фронта третьего ноября части азербайджанской армии вынудили танковые подразделения ВС Армении отступить с поля боя.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, несколько танков противника вместе с боевым экипажем было уничтожено точными огневыми ударами наших подразделений.

Представляем видеокадры, отражающие моменты уничтожения вражеских танков.