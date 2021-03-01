В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Гобустане произошло землетрясение.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 17:45 по местному времени в 20 километрах к юго-востоку от Гобустанской станции.

Магнитуда составила 3.5, очаг залегал на глубине 44 километров. Подземные толчки не ощущались.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)