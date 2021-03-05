В городе Шуша найдены боеприпасы, брошенные армянами при бегстве

БАКУ /Trend/ - Сотрудники районного отдела полиции города Шуша совместно с представителями других структур проводят систематические рейды на служебной территории для выявления и обезвреживания взрывчатых средств, боеприпасов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Во время очередного рейда были обнаружены ружье, шесть гранат различного назначения, 13 минометных снарядов и гранатометов, 5500 патронов калибра 7,62, а также 13 магазинов для пулеметов и автоматов и другие боеприпасы, брошенные армянами при бегстве во время недавней войны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)