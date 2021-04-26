В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении директора еще одной больницы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело против директора Центральной больницы Нефтчалинского района.

Как сообщили в понедельник Trend в районной прокуратуре, по итогам расследования, проведенного на основании обращения гражданина по поводу неправомерных действий директора указанной больницы Эльмана Матлаб оглу Гулиева, в прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Гулиев, злоупотребив своим служебным положением, в разное время в течение 2020 года без размещения в больнице пациентов с коронавирусом составлял документы для расчета срочных надбавок немедицинским и другим работникам этого медучреждения. В результате этим сотрудникам через банк были выплачены срочные надбавки к зарплате в размере 25 тысяч манатов, чем был нанесен ущерб государству.

Гулиев привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия было обеспечено полное возмещение ущерба.

После завершения в кратчайшие сроки следствия по делу оно будет направлено в суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)