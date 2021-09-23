В Балакене из-за паводка эвакуированы 25 семей

БАКУ /Trend/ - В результате проливных дождей, начавшихся с прошлой ночи на северо-западе страны, в ряде горных рек повысился уровень воды, наблюдались кратковременные сели и паводки. В некоторых населенных пунктах Балакенского и Загатальского районов были затоплены частные дома, приусадебные и посевные участки.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, из-за продолжающегося дождя в Балакенском районе река Балакенчай вышла из берегов, в связи с чем в расположенном на берегу реки населенном пункте Салбан возникла необходимость в эвакуации 25 семей (80 человек).

Силы МЧС, в том числе подразделения Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Авиационного отряда и Северо-западного регионального центра принимают все необходимые меры. Ситуация на затопленных территориях находится под контролем.

Кроме того, в результате паводка в ряде населенных пунктов Загатальского и Балакенского районов возникли проблемы с подачей газа, электричества и воды. Техника и личный состав МЧС и других соответствующих ведомств продолжают работу на территории для устранения проблем, а также с целью возвращения потока воды в русло реки.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)