На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море в воскресенье произошло землетрясение.
Как сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 19:25 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,2. Очаг залегал на глубине 15 километров.
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