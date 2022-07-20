На освобожденных территориях Азербайджана вспыхнули пожары - МЧС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря оперативным мерам, принятым подразделениями министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в поселке Гадрут Ходжавендского района потушен.

Как сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана, по предварительным данным, в результате сгорели сухая трава, кустарник и фруктовые деревья на территории площадью пять гектаров, а также 10 гаражей. Прилегающие территории и постройки были защищены от огня.

Кроме того, в селе Мурадханлы Губадлинского района, селе Бинедереси Ходжавендского района и селе Айбасанлы Физулинского района пожары на открытой местности были потушены в короткие сроки. Прилегающие территории и линии коммуникаций были защищены от огня.

Также продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром на территории со сложным рельефом в районе села Гюнешли Ходжавендского района. В тушении огня задействован вертолет авиационного отряда МЧС.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)