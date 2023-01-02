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Погибший при взрыве в жилом доме в Баку работал в полиции

Происшествия Материалы 2 января 2023 17:47 (UTC +04:00)
Погибший при взрыве в жилом доме в Баку работал в полиции

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Погибший при взрыве в жилом доме в Баку Магомед Бабаев работал водителем в одном из отделений полиции.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Азербайджана, передает в понедельник Trend.

Напомним, что сегодня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.

Согласно сообщению МЧС, по предварительным данным, взрыв в квартире, расположенной на восемнадцатом этаже 18-этажного жилого дома, произошел в результате утечки бытового газа. В результате 1 человек погиб, двое получили ранения, квартире нанесен серьезный ущерб.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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