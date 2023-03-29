Один человек отравился дымом в результате пожара в жилом здании в Баку (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в трехкомнатной квартире на девятом этаже многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе города Баку, потушен.

Как передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате пожара один человек отравился дымом.

23:05 (GMT+4) Пожар, вспыхнувший в квартире в многоэтажном жилом здании, расположенном на проспекте Гянджа Хатаинского района города Баку, был локализован и потушен в короткие сроки в результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

23:03 (GMT+4) На "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.