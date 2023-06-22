Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 июня в 22:20 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает в четверг Trend пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В соответствии с требованиями закона Азербайджана "О государственной границе" против нарушителей, проигнорировавших законные требования пограничного наряда, был сделан предупредительный выстрел. Нарушители границы бросили имевшиеся у них свертки, и воспользовавшись сложностью рельефа, бежали назад, на территорию Ирана.

В результате пограничного обыска и оперативных мероприятий, проведенных на территории, было обнаружено 12 кг 760 граммов наркотических средств (10 кг 705 граммов марихуаны, 2 кг 55 граммов опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.