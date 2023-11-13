Военнослужащий азербайджанской армии застрелился

БАКУ /Trend/ - В Тертерскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части министерства обороны Азербайджанской Республики, старший лейтенант Бандалиев Эльсун Габил оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Тертерской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, представляющие значение для дела, получены объяснительные и выполнены другие действия.

По данному факту в Тертерской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие по делу продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

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