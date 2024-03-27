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В Лерике отравились 11 человек - TƏBİB

Происшествия Материалы 27 марта 2024 15:02 (UTC +04:00)
В Лерике отравились 11 человек - TƏBİB

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня около 06:00 с подозрением на отравление в отделение неотложной помощи Лянкяранской центральной районной больницы были госпитализированы 11 человек.

Об этом в среду Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что 6 из них - дети.

"У каждого из них были взяты образцы анализов, оказана необходимая первая медицинская помощь. Они были выписаны домой на амбулаторное лечение, поскольку их состояние удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.

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