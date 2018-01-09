Представители Красного Креста посетили содержащихся в Азербайджане армянских диверсантов

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских диверсантов, задержанных при попытке перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщила Trend во вторник глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними.

В Азербайджане содержатся армянские диверсанты Арсен Багдасарян, задержанный 26 декабря 2014 года, и Завер Карапетян (задержан 20 июня 2017 года). Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям в 2015 году Багдасарян осужден на 15 лет лишения свободы.

На основе проведенного азербайджанскими правоохранительными органами следствия установило, что Арсен Багдасарян служил по контракту старшим сержантом в воинской части №49971 ВС Армении, дислоцированной в оккупированном армянами Агдеринском районе Азербайджана.

Он являлся командиром первого взвода разведывательной роты. Багдасарян получил от командира соединения приказ проникнуть на позиции ВС Азербайджана и установить в окопах мины в целях умышленного убийства азербайджанских военнослужащих, а также ослабления боеспособности Вооруженных сил Азербайджана.

Завер Карапетян был задержан при попытке разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении нарушить линию обороны ВС Азербайджана. Он признался, что проживает в селе Довех Ноемберянского района Армении и на платной основе был привлечен к боевому дежурству.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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