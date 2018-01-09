Представители Красного Креста посетили содержащихся в Азербайджане армянских диверсантов

9 января 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских диверсантов, задержанных при попытке перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщила Trend во вторник глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними.

В Азербайджане содержатся армянские диверсанты Арсен Багдасарян, задержанный 26 декабря 2014 года, и Завер Карапетян (задержан 20 июня 2017 года). Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям в 2015 году Багдасарян осужден на 15 лет лишения свободы.

На основе проведенного азербайджанскими правоохранительными органами следствия установило, что Арсен Багдасарян служил по контракту старшим сержантом в воинской части №49971 ВС Армении, дислоцированной в оккупированном армянами Агдеринском районе Азербайджана.

Он являлся командиром первого взвода разведывательной роты. Багдасарян получил от командира соединения приказ проникнуть на позиции ВС Азербайджана и установить в окопах мины в целях умышленного убийства азербайджанских военнослужащих, а также ослабления боеспособности Вооруженных сил Азербайджана.

Завер Карапетян был задержан при попытке разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении нарушить линию обороны ВС Азербайджана. Он признался, что проживает в селе Довех Ноемберянского района Армении и на платной основе был привлечен к боевому дежурству.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Блокада Йемена может привести к вспышке холеры – МККК
В мире 17 ноября 2017 13:55
Представительство МККК начнет работу в Беларуси с 1 января 2018 года
Беларусь 8 ноября 2017 13:52
МККК призвал к незамедлительному снятию блокады с Йемена
Арабские страны 7 ноября 2017 20:55
Красный Крест помогает азербайджанским семьям вернуться из Ирака
Политика 28 октября 2017 16:11
МККК после нападений закроет офисы в двух провинциях Афганистана
В мире 9 октября 2017 11:34
МККК сократит присутствие в Афганистане после нападений на сотрудников
В мире 9 октября 2017 10:41
МККК держит в центре внимания состояние Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 2017 17:58
В Йемене к концу года число подозрений на холеру превысит 600 тысяч случаев
Арабские страны 23 июля 2017 11:24
Туркменистан обсудил с МККК программу сотрудничества
Туркменистан 10 марта 2017 11:24
Неизвестные атаковали гумконвой МККК и ООН близ сирийского Хомса
Арабские страны 21 февраля 2017 19:51
Сотрудники МККК навестили гражданина Азербайджана, взятого в заложники армянскими военнослужащими
Нагорно-карабахский конфликт 16 февраля 2017 16:33
МККК продолжит усилия по скорейшему возвращению тела азербайджанского военнослужащего
Нагорно-карабахский конфликт 19 января 2017 15:36
Невозвращение тела азербайджанского военнослужащего является грубым нарушением Арменией Женевских конвенций - Мадат Гулиев
Политика 17 января 2017 16:49
Омбудсмен Азербайджана обратилась к президенту МККК по вопросу возвращения тела военнослужащего
Нагорно-карабахский конфликт 11 января 2017 21:00
В Афганистане похитили сотрудника Красного Креста
Другие страны 19 декабря 2016 19:53
Красный Крест надеется возобновить эвакуацию жителей Восточного Алеппо
Арабские страны 18 декабря 2016 13:29
МККК отправил в осажденные сирийские города 71 грузовик с гумпомощью
Другие страны 26 сентября 2016 05:17
МККК увеличил бюджет после апрельских событий
Нагорно-карабахский конфликт 21 сентября 2016 13:19