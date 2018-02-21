В Стамбуле будут проведены конференции в память о Ходжалинском геноциде

21 февраля 2018 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Нагиф Гамзаев выступит в Стамбуле на поминальных конференциях в Университетах Ени Юзйыл, Бахчешехир и Айдын, посвещенных 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, говорится в среду в сообщении парламента Азербайджана.

В ходе выступления депутат даст информацию об истории Карабахского конфликта и Ходжалинском геноциде.

В ходе конференций в университетах будут организованы выставки фотографий, книг и других документов, отражающих зверские убийства армянскими вооруженными силами мирных жителей из-за этнической принадлежности.

В мероприятии примут участие турецкие депутаты, ректоры, главы муниципалитетов, главы НПО и представители СМИ.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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