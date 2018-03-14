МККК: Наша цель - обеспечить гуманное обращение с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым

БАКУ /Trend/ - Одна из целей Международного комитета Красного креста (МККК) - обеспечение гуманного обращения с находящимися в армянском плену азербайджанскими заложниками Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, сказали Trend в среду в головном офисе МККК.

«Одним из принципов работы нашей организации, когда речь идет о таких посещениях, является конфиденциальность. Наши визиты направлены на то, чтобы обеспечить гуманное обращение в полном соответствии с международными нормами», - сказали в комитете.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Как сказала Trend глава отдела по связям с общественностью бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова, представители МККК регулярно навещают Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«Цель этих визитов – ознакомиться с условиями их содержания и лечения и обеспечить поддержание их контактов со своими семьями», - сказала она.

Гусейнова отметила, что последний такой визит состоялся в феврале 2018 года.

«Однако МККК не публикует результатов своих мониторингов, а обсуждает их на двусторонней и конфиденциальной основе только с соответствующими органами», - добавила она.

Отметим, что ранее на сайте Международного комитета по защите прав человека были приведены факты пыток в отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.

Эту информацию ранее подтвердил в беседе с Trend адвокат Дильгама Аскерова - Анар Багиров.

«Их постоянно подвергают пыткам, и это далеко не новость. У нас есть вся необходимая информация, которую мы постоянно отправляем в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы ускорить процесс рассмотрения дела. По мере поступления подобной информации мы направляем ее в ЕСПЧ», – сказал Багиров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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