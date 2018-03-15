Босния и Герцеговина поддерживает территориальную целостность Азербайджана – член Президиума (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, направленную на поиск мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, являющийся одним из участников шестого Глобального Бакинского форума, который открывается в Баку в четверг.

Член Президиума отметил, что самый оптимальный способ добиться этого - принятие международно-признанного, мирного и устойчивого решения.

Член Президиума также напомнил, что в январе 2013 года Палата представителей Парламентской ассамблеи, а в феврале 2013 года Палата народов (верхняя палата) Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины приняли резолюцию об уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В этой резолюции озвучена поддержка позиции Азербайджана, добавил Иванич.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы Фикрет Долуханов, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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