Генпрокурор Азербайджана обратился к российскому коллеге в связи с провокацией в газете «Известия»

БАКУ /Trend/ - Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке в связи с размещением в материале газеты «Известия», распространенном информационным порталом "İz.ru" 16 апреля, флага незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и других лозунгов, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном во вторник.

В обращении резко осуждаются противоправные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отмечается, что провокация, допущенная редакцией информационного портала, вызвала большой резонанс среди общественности, и выражена уверенность в том, что будет проведено объективное и справедливое расследование и за короткое время этим действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, что на сайте газеты «Известия» было размещено интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна. На одной из фотографий к интервью были размещены флаг сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе, и табло со словами «Добро пожаловать в свободный Арцах».

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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