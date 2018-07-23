МИД: Азербайджан 25 лет ведет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, что уже является самой большой уступкой

БАКУ /Trend/ - Продолжение Азербайджаном на протяжении 25 лет переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на армянскую оккупацию, является самой большой уступкой.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Представитель МИД отметил, что в первую очередь должна быть устранена армянская оккупация азербайджанских земель.

Во время своей недавней пресс-конференции Пашинян заявил, что Армения проинформирует об уступках по нагорно-карабахскому урегулированию только после того как это сделает Азербайджан, напомнил Гаджиев.

“Для достижения политического решения конфликта в первую очередь должна быть прекращена оккупация и изменен статус-кво. Если Армения заинтересована в решении конфликта, то должна прекратить оккупацию и следовать резолюциям [Совета безопасности] ООН. Только на таких основаниях мы можем получить благоприятную среду для решения конфликта”, - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли)

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