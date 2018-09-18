Проверена боеготовность подразделений ВС Азербайджана, расположенных в горной местности (ФОТО)

18 сентября 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства проверили боеготовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения войск на высоких горных вершинах, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Заслушав подробные доклады об оперативной обстановке на этом направлении фронта, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника.

Поинтересовавшись боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в подразделениях, дислоцированных на линии противостояния с противником в горной местности и сложных климатических условиях, министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам в связи со своевременным и качественным выполнением необходимых подготовительных работ к зимнему периоду.

Проверив организацию военной службы и боевого дежурства, Гасанов от имени Верховного главнокомандующего вручил ценные подарки группе отличившихся на службе военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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