Единственный путь освобождения Нагорного Карабаха Азербайджана - военная операция - Юнус Огуз

БАКУ /Trend/ - Единственный путь освобождения Нагорного Карабаха Азербайджана - военная операция.

Об этом сказал руководитель агентства OLAYLAR, писатель-публицист Юнус Огуз, сообщает в пятницу Trend.

«Если Пашинян или любой другой армянин, пусть даже любящий Азербайджан, придет к власти и заявит, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, я ему не поверю. Единственным путем освобождения Нагорного Карабаха является военная операция», - отметил Огуз.

По его словам, приход Пашиняна неслучаен.

«Ранее Сержу Саргсяну уже говорили о том, чтобы он дал согласие на освобождение оккупированных территорий в формате 5+2. Саргсян после того, как стал премьер-министром, стремился уйти от ответственности, переложив это на президента. Однако после вмешательства Америки к власти в Армении пришел Пашинян. Одним словом, если переговоры будут продолжатся так и дальше, то не будет никаких результатов», - добавил руководитель агентства.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.