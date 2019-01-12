ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки

12 января 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в субботу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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