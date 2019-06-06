Решение французского суда полностью соответствует нормам международного права - азербайджанский депутат

6 июня 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение, вынесенное судом Франции об аннулировании "хартии о дружбе" между сепаратистским режимом Нагорного Карабаха и городом Арнувилл, является важным событием, и полностью соответствует нормам международного права, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Он подчеркнул, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, и сотрудничество с сепаратистским режимом оккупированного Нагорного Карабаха противоречит резолюциям и решениям, принятым ООН и другими международными организациями. "Суд Франции совершенно справедливо аннулировал это решение, восстановив справедливость", - сказал Рзаев.

Депутат отметил, что это говорит об укрепляющихся азербайджано-французских отношениях и успешной внешней политике, проводимой Азербайджаном. "Мир начал осознавать правду", - добавил он.

Отметим, что административный суд Сержи-Понтуаз (Cergy-Pontoise) отменил незаконное «соглашение» от 22 октября 2918 года, подписанное между городом Арнувилл (Arnouville) и одной из административных зон оккупированного Ходжавендского района Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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