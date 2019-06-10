Азербайджанская община Нагорного-Карабаха призвала мировую общественность положить конец армянскому вандализму на захваченных территориях (ВИДЕО)

10 июня 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» обратилось с очередным призывом к международной общественности, относительно исторического, культурного и религиозного наследия, уничтожаемого на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общественное объединение.

В подготовленном на английском языке видеообращении рассказывается об армянской церкви в Баку, которая решением азербайджанского правительства включена в Список «Национальная регистрация исторических памятников в Азербайджане».

В видеообращении подчеркивается приверженность азербайджанского народа традициям мультикультурализма, рассказывается о том, что в центре Баку сохранена армянская церковь и относящаяся к ней литература. Напротив, в оккупированном Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и в прилагающих районах уничтожаются исторические, культурные, религиозные памятники, меняются и подделываются каменные надписи на древних мечетях. Армяне даже присвоили православную церковь, построенную для русских военнослужащих в ХIX веке в Шуше, изменив ее архитектурный облик.

Обращение, адресованное к международным организациям и их руководителям, нацелено на то, чтобы акцентировать внимание на совершаемом армянами вандализме, добиться прекращения разрушения и уничтожения исторических и культурных памятников на оккупированных азербайджанских территориях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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