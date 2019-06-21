В воинском соединении в прифронтовой зоне проведены учебные тренировки (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2019-й год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинском соединении, дислоцированном в прифронтовой зоне, были проведены учебные тренировки с боевой стрельбой.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, согласно сценарию, мотострелковые, артиллерийские, танковые подразделения, и в том числе авиация, выполнили различные задачи, а также боевые стрельбы по целям условного противника.
(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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