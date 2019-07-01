Иран отрицает свое участие в соревнованиях на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Иран отрицает участие своих спортсменов на соревнованиях в Ханкенди, передает Trend со ссылкой на иранское посольство в Азербайджане.

Из дипломатического представительства сообщили, что информация об участии иранских спортсменов на соревнованиях в Ханкенди не нашла подтверждения.

" Участие в данном мероприятии является незаконным и со стороны государства не дано соответствующего разрешения. Если спортсмены будут участвовать в данном спортивном мероприятии в индивидуальном порядке, то Иран их не поддержит. Посольство приложит все усилия, чтобы они не участвовали на этом турнире", - сообщили из представительства.

Напомним, что армянские СМИ распространили информацию о том, что 245 иранских атлетов из разных городов страны примут участие в соревнованиях в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.