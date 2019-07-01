Иран отрицает свое участие в соревнованиях на оккупированных территориях Азербайджана

1 июля 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран отрицает участие своих спортсменов на соревнованиях в Ханкенди, передает Trend со ссылкой на иранское посольство в Азербайджане.

Из дипломатического представительства сообщили, что информация об участии иранских спортсменов на соревнованиях в Ханкенди не нашла подтверждения.

" Участие в данном мероприятии является незаконным и со стороны государства не дано соответствующего разрешения. Если спортсмены будут участвовать в данном спортивном мероприятии в индивидуальном порядке, то Иран их не поддержит. Посольство приложит все усилия, чтобы они не участвовали на этом турнире", - сообщили из представительства.

Напомним, что армянские СМИ распространили информацию о том, что 245 иранских атлетов из разных городов страны примут участие в соревнованиях в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор:Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЮНЕСКО: Эксперты организации готовы поехать в Нагорный Карабах при условии обеспечения безопасности
Нагорно-карабахский конфликт 15:11
Режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами
Нагорно-карабахский конфликт 30 июня 09:36
Ганира Пашаева в ПАСЕ о расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана
Политика 28 июня 16:35
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха ответил министру иностранных дел Армении
Нагорно-карабахский конфликт 25 июня 21:54
На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами
Нагорно-карабахский конфликт 23 июня 10:50
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 22 июня 10:34
Лента новостей
Индийский текстиль готов конкурировать с турецким в Азербайджане
Экономика 18:36
В Грузии продолжаются акции протеста
Грузия 18:31
Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске – проект в Баку (ФОТО)
Социум 18:20
В Тегеране могут закрыться 11 школ
Общество 18:12
Консорциум TAP приступил к маркет-тестам
Энергетика 18:08
Аэропорт Внуково встретил 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL
Азербайджан 18:07
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Иран 18:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Охрана, реставрация и сохранение исторических памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана
Политика 18:03
В Азербайджане внедряется новая электронная система субсидирования в аграрной сфере
Экономика 18:00